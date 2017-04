Ed Sheeran ziet humor in tattoo met spelfout op zijn lijf

Kris Jenner boos op Caitlyn: 'Onthullingen zijn verzonnen'

4:47 Kris Jenner is niet blij met de manier waarop haar ex Caitlyn Jenner over haar schrijft in diens recent verschenen memoires: The Secrets of My Life. De 61-jarige moeder en manager van de Kardashians zegt de dingen die Caitlyn over haar schrijft niet kloppen.