Een idol is nog geen ster

Iris Kroes (24 jaar)

Won The Voice of Holland in 2012



De tweede 'The Voice of Holland' werd gewonnen door een 19-jarige Friezin met een harp. Dat instrument was haar unique selling point, maar bleek ook een kleine handicap. ,,Toen ik won, was ik eerder een beetje bang dan superblij. Wie was ik nou precies en wat wil ik eigenlijk? Het platenlabel wist het ook niet zo goed. Achteraf weet ik niet of ik altijd de juiste mensen om me heen had. Je gaat werken met mensen die niet voor jou hebben gekozen, zij zijn niet de Voice-stemmers.'' Kan ze inmiddels wel een antwoord geven op de vraag: wie is Iris Kroes? ,,Van kippenvel tot power, zeg ik altijd. Tussen Caro Emerald en Adele. En ja, ik treed veel op met en zonder harp. Ik ben nu eenmaal niet in een hoekje te drukken.'' Toch staan er mooi twee theatertours en drie albums op haar naam. ,,Veel mensen weten dat niet. Dat is jammer, maar ik ben heel tevreden zo.''



Advies aan toekomstige winnaars: ,.Zorg dat je een duidelijk plan hebt, mócht je ineens winnen. Misschien moet je ook al wat eigen liedjes hebben geschreven.''