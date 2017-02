'Een wasje draaien en mijn kamer opruimen'

De zanger ('Een winnende coach blijft zitten, toch?') zegt er altijd voor haar te zijn 'om muziek te maken of schrijven, te praten of gewoon te chillen'. Pleun Bierbooms weet 't. Waylon heeft haar niet als een prinsesje naar de finale gebracht, beseft ze. ,,We hebben een bijzondere band opgebouwd. Hij heeft me keihard laten werken. Me zelf dingen laten ontdekken, omdat de muziekwereld niet makkelijk is. Zo heb ik mijn eigen identiteit kunnen ontwikkelen", aldus de Brabantse die aan Waylon de single What Hurts the Most te danken heeft. ,,Voor de finale konden we kiezen uit nummers die de platenmaatschappij had geleverd, maar Waylon kwam met deze cover die we op eigen wijze konden presenteren. Nu gaan we aan de slag met die andere liedjes. Daar hebben we dan net even meer tijd voor."