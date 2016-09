Een wonder bij Ik Vertrek

Daar waren Don en zijn gezin gisteren op hun beurt boos en verdrietig over, want dat zijn ze niet. De TROS wast de handen in onschuld: het was een bewuste keuze er niet te veel nadruk op te leggen, Ik Vertrek gaat over emigratie en is geen Vinger aan de Pols.



Je kunt het ook negatiever uitleggen: de omroep is gebaat bij al die speculaties. Het gaat in alle huiskamers alwéér dagenlang over Ik Vertrek. Net als twee weken geleden, bij de naïeve Drentenaren die naar Hongarije verhuisden met hun zeventien papegaaien en twee teckels. Dat is goed voor de kijkcijfers van komende afleveringen, met mogelijk nieuwe mafkezen of bijzondere verhalen. Gevalletje scoren over de rug van, zeg maar.



Als ik Don en Brigitte was zou ik niet blijven hangen in boosheid maar er een win-win­situatie van maken. Ze moeten 'het wonder van Lot-et-Garonne' enorm uitbuiten. Adverteren met speciale arrangementen, campingwater bottelen en verkopen via internet. Want er zit daar klaarblijkelijk iets bijzonders in de grond. En nee, het is geen septic tank.



