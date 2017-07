Eén zomer van love, peace en vooral drugs

Elk tijdperk heeft zijn eigen hymne. Voor de Summer of Love was dat, vanzelfsprekend, San Francisco (Be sure to wear some flowers in your hair) van Scott McKenzie, waarvan wereldwijd 7 miljoen singles werden verkocht. Het liedje was doordesemd van de tijdgeest: All across the nation/Such a strange vibration/People in motion… McKenzie bracht het in zo’n typisch bloemenhemd. De ‘India-sjaal’, evenzeer zo’n typisch relikwie uit de jaren van Love, Peace and Understanding, ontbrak evenmin.



Net als de pronte snor, want - helaas, huidige hipsters - een stevig begroeide bovenlip, knotje en kabouterbaard behoorden toen al tot de standaarduitrusting van de hippe man. De Summer of Love, die ironisch genoeg in de koude januarimaand van 1967 begon, ontstond weliswaar in San Francisco, om precies te zijn in de wijk Haight-Ashbury, maar zoals McKenzie reeds zong: There’s a whole generation/With a new explanation. Met andere woorden: de hippiecultuur die aan de Amerikaanse Westkust wortel schoot, werd een beweging die de wereld overging.



De zomer der liefde brak radicaal met alles wat naar gezag en behoudende politiek zweemde, de interventie van de Verenigde Staten in Vietnam natuurlijk voorop. Het begon, zo analyseerden pophistorici, allemaal met de ruige feesten van de schrijver Ken Kesey (auteur van One flew over the Cockoo’s Nest), waar de hallucinerende drug LSD als Wilhelmina-pepermuntjes werd geslikt.