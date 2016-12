Eerbetoon aan een bloedmooi icoon

Toeval

Eelman bezocht ook diverse keren Chris en Gerard Koerts, de twee broers die het muzikale brein achter Earth & Fire vormden. ,,Ze wonen in Frankrijk, bij elkaar in de buurt. Ik ontmoette ze bij toeval - maar wat is toeval? - toen ik daar met mijn gezin op een camping stond en al nadacht over een voorstelling. Ze nodigen mij uit voor een feest waar ze met hun band speelden. Het zijn nog steeds fantastische muzikanten. Chris, de gitarist, kan zich meten met Jan Akkerman."



In de voorstelling van anderhalf uur speelt Eelman met haar vijfkoppige band nummers van Earth & Fire, vooral uit de periode 1973-1976, de begintijd. ,,Dat vind ik de interessantste periode, omdat Earth & Fire toen een enorme ontwikkeling doormaakte en de beste nummers uitbracht. Later zijn ze meer popliedjes gaan maken, met als bekendste Weekend. Een grote hit, niet in het minst door Jerneys sexy verschijning in dat bekende blauwe pakje."



Niet imiteren

Tussen de nummers door zijn interviews met Jerney en de andere bandleden te horen en verschijnen op een groot scherm foto's, filmpjes en clips. Eelman: ,,We spelen de nummers van Earth & Fire precies zoals zij dat deden en zelfs in dezelfde toonsoort. Dat moet ook, want anders verdwijnt de magie van die muziek.''



,,Maar ik heb natuurlijk een andere stem dan Jerney. Ik ga - en kan - haar niet imiteren, maar ben mezelf. Het is het geheel van de nummers, de geluids- en interviewfragmenten en de foto's en filmpjes dat het Earth & Fire-gevoel oproept."



Op 3 februari gaat de theatertour Inviation to the sound of Jerney Kaagman and Earth & Fire van start in De Nieuwe Regentes in Den Haag. Afhankelijk van hun gezondheidstoestand zullen de bandleden Jerney Kaagman, Chris en Gerard Koerts en Hans Ziech aanwezig zijn bij de première. Voor speeldata: invitationtothesound.nl.