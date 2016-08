Eerste Jeroen in California scoort matig op RTL4

In de eerste aflevering van Jeroen in California was Waylon te gast. Samen maakten zij in een week tijd een nummer voor het eerste solo-album van Van Koningsbrugge. In de aflevering bezochten ze onder meer een beroemde gitaarwinkel, gingen ze langs een cowboywinkel en reden ze rond in een Mustang.



Samen met muzikale vrienden neemt Jeroen een album op in de reeks. Elke week op er een nieuw nummer uit. De komende afleveringen zijn onder meer Racoon en Roel van Velzen nog te zien.



Jan Kooijman

Op NPO1 stoeit ook Jan Kooijman met de kijkcijfers. Zijn programma Tot Elkaar Veroordeeld wist op de grootste zender van Nederland slechts 500.000 kijkers te boeien. Tussen Kunst en Kitsch, dat voor de show van Kooijman werd uitgezonden, scoorden nog ruim 1,2 miljoen belangstellenden.



De nieuwe woensdagavond van SBS, met Bonje met de Buren en Graf onder Naam, haalde met respectievelijk 605.000 en 614.000 kijkers de top van de kijkcijferlijst niet. Na Jeroen in California had het nieuwe programma van Herman den Blijker Herrie op de Bosbaan 884.000 belangstellenden.