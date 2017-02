Eerste Oscar-uitreikers bekend

De vier mogen hun opvolgers als eerste feliciteren en hun de felbegeerde filmprijs overhandigen. De organisatie maakt later meer namen bekend.



De uitreiking van de Academy Awards op 26 februari wordt gepresenteerd door Jimmy Kimmel. De kans is groot dat de makers van de film La La Land meerdere keren het podium op worden geroepen. De musical, over de liefde tussen een jazzpianist en een actrice, sleepte een recordaantal van veertien nominaties in de wacht. Naast La La Land zijn het coming of age-drama Moonlight, over een donkere homoseksuele tiener, en sf-epos Arrival voor acht prijzen genomineerd.