Je hebt tegenwoordig ook Radar zonder beeld, elke zaterdagmiddag op NPO Radio 1. Het consumenten­programma wordt gepresenteerd door Mischa Blok. Ze heeft niet het kordate van Antoinette Hertsenberg, niet zo'n stem van 'zoo, daar gaan wij nu eens heel snel een eind aan maken, wat denken ze wel, bah!'. Mischa blok is nog wat netjes, ze leest nog te veel haar teksten voor.



Ze had eetrijpe avocado's gekocht bij Albert Heijn. En wat denk je? Precies, ze waren nog niet eetrijp, keihard. Mischa sloeg er mee op haar presentatiedesk. Ze klonken alsof je er met gemak een helpdeskmedewerker de hersens mee zou kunnen inslaan.



Ze belde de AH Klantenservice. ,,Hé'', zei de mevrouw, ,,dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. U mag ze terugbrengen, maar u kunt ook gewoon een paar dagen wachten tot ze wel eetrijp zijn.'' Maar dat kon niet, want Mischa wilde guacamole maken. Die moet je zelf maken, want, zo hebben de tv-collega's al eens uitgezocht, in de Albert Heijn-guacamole zit maar 2 procent avocado, en misschien nog niet eens eetrijpe ook.



Mischa liet het er niet bij zitten. Ze ging toch maar even bellen met de avocadoleverancier van Albert Heijn. Hoe rijpen avocado's eigenlijk? ,,Nou'', zei de meneer van de rijperij - hij klonk zelf goed gerijpt - ,,dat gaat in rijpcellen, dat zijn een soort garageboxen. Daar spuiten we dan etheen in. Dat is een gas waardoor fruit sneller gaat rijpen.'' ,,O, en is dat gevaarlijk voor de gezondheid?'' Ik hoorde Mischa denken: hier ben ik iets op het spoor! ,,Nee nee'', zei de rijperijmeneer, ,,fruit produceert het zelf ook. Als je je avocado sneller wilt laten rijpen, stop je hem samen met een banaan in een afgesloten zak. De banaan produceert etheen. Af en toe de zak even opendoen om CO2, dat vrijkomt bij de rijping, te laten ontsnappen.''



Ik hoorde daar oma Bijlo. Die deed dat ook, maar dan niet met avocado's; zij stopte bananen in een zak met appels van haar eigen boom. Dat was in de tijd dat eetrijp nog eetbaar was. Zo, dat was dat, op naar de volgende misstand, de gojicrème van 50 euro waar maar 2 procent goji in zit. Schandalig!



