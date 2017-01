Eindelijk erkenning voor Sienna Miller

Zo speelt Miller in het misdaaddrama Live by Night onder regie van Ben Affleck een klassiek gangsterliefje genaamd Emma. ,,Zij is niet bepaald een type met wie mannen meteen willen trouwen. Zij is niet helemaal te vertrouwen'' constateert Miller. Om haar personage vervolgens toch te verdedigen. ,,Emma is een vrouw die moet overleven in een mannenwereld die geen genade kent. Daarom neemt zij beslissingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar eigenlijk heeft zij geen keuze. Anders komt zij heel snel aan haar einde.''



Met het spelen van Emma, compleet met een vlekkeloos Iers accent, bewijst Sienna Miller haar klasse. Om werk zit zij niet verlegen. Haar gemiddelde is vier films per jaar.,,Het zijn niet allemaal hoofdrollen'', relativeert de in New York geboren, maar in Londen opgegroeide actrice.



,,Maar ik ben tamelijk kieskeurig geworden sinds ik moeder ben. Ik ga alleen aan het werk als de rol werkelijk de moeite waard is. Een hoofdrol is dan niet echt een vereiste.''Een van de zwaarste rollen die Miller speelde was in Interview (2007), de Engelstalige versie van de gelijknamige film van Theo van Gogh. Zij speelt daarin een beroemde Amerikaanse soapactrice die door een verveelde journalist (gespeeld door Steve Buscemi die ook de regie deed) thuis ondervraagd wordt.



Katja

Miller draagt in de film de naam Katya, een verwijzing naar Katja Schuurman die in de originele film de hoofdrol speelde. Buscemi heet Pierre, een knipoog naar Pierre Bokma die de Nederlandse journalist speelde.



Op het maken van Interview kijkt Miller met veel genoegen terug. ,,Het is nog steeds een van mijn beste filmervaringen,'' jubelt de Britse. ,,Ik voelde me niet helemaal verwant met het personage, maar dat was niet noodzakelijk. Bovendien zou ik nooit een journalist die ik niet ken thuis bij mij uitnodigen. Maar het was een heerlijke rol om te spelen. De film neemt een bijzondere plaats in mijn hart in.''