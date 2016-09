Ellen Parren correspondent Zondag met Lubach

,,Ellen maakt eigenlijk elk televisieprogramma leuker'', aldus presentator Arjen Lubach. ,,Ik ben blij dat ze dat nu ook bij ons komt doen.''



Parren studeerde in 2009 af aan de Toneelacademie in Maastricht. Daarna werkte zij onder meer bij Toneelgroep De Appel en was zij te zien in series als S1ngle, Missie Aarde en Jeuk. Ook maakt Parren deel uit van muziektheatergezelschap Circus Treurdier.



In ZML nemen Lubach en zijn team op eigenzinnige wijze het nieuws van de afgelopen week door. De serie kreeg veel lovende kritieken en werd eerder dit jaar bekroond met de Zilveren Nipkowschijf. Het VPRO-programma is nu aan het vijfde seizoen bezig, dat tien afleveringen telt.