Ellen Pieters: Oh Adèle, wat een timing

Het was best een beetje spannend voor Ellen Pieters toen zij op bezoek ging bij Adèle Bloemendaal (84) in verzorgingstehuis De Flesseman nu meer dan een half jaar geleden. ,,Daar heb ik uitgelegd dat we een programma wilden maken over de grote drie theaterdiva's. 'En nu komt het', zei ik, 'ik zou heel graag jou willen spelen, wat vind je daarvan?' Een beetje binnensmonds zei ze toen: 'Dat vind ik fantástisch'. Daar was ik heel blij mee. Dat was toch het groene licht."



Dus staat Ellen Pieters (52) staat vanaf volgende maand op de planken in De Grote Drie een personality-musical die gebaseerd is op het leven van Adèle Bloemendaal, Conny Stuart en Jasperina de Jong. De première is op 13 februari in de Utrechtse Stadschouwburg. ,,Toen ik het hoorde dacht ik wel: 'Oh Adèle, wat een timing'. Dat ze er uitgerekend nú tussenuit piept. Het is wel raar dat ze er nu ineens niet meer is, een idioot gevoel. We wisten dat het niet goed ging. Vorige maand lag ze in het ziekenhuis met een longontsteking. Maar daar kwam ze toch weer bovenop."



Als gevraagd wordt hoe het is om Adèle Bloemendaal te spelen, herhaalt Ellen Pieters de theaterdiva zelf: ,,Fantástisch!" Er volgt een schaterlach die opvallend veel op die van Adèle lijkt. ,,Nee, die is niet geoefend, dit is echt mijn lach, maar inderdaad: ik hoor dat al veel langer dan bekend is dat ik Adèle zou spelen."