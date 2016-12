Emotioneel eerbetoon aan Cruijff maakt indruk op kijkers Sportgala

De ode was zonder twijfel het hoogtepunt van het Sportgala. Een jongetje speelde op het podium met een bal, terwijl Diggy Dex en JW Roy het geheel muzikaal begeleidden. Tussendoor werden ze afgewisseld door Frank Rijkaard, Jan Mulder en Hadewych Minis.



Rijkaards verhaal over een training met de voetballegende zorgde bij veel kijkers voor kippenvel. Hij vertelde dat ze onafhankelijk van elkaar een stuk afsneden bij een looptraining, maar dat hij niet aan de grote Cruyff wilde laten merken dat hij hem gezien had. Rijkaard stapte echter op een grote tak en toen die brak keek de wereldster hem verschrokken aan. Het was een beeld dat Rijkaard nooit meer zou vergeten.



De complimenten op Twitter voor het eerbetoon zijn niet mis. Zo schrijft ene Daphne Schippers, niet te verwarren met de hardloopkampioene: ,,Wat een prachtige ode aan Johan Cruyff! Kippenvel. Niet normaal." John den Braber noemt het 'episch' en Stefan Lezer schrijft in kapitalen 'Frank Rijkaard' en deelt daarbij een gifje met een wild applaudisserende man.



Johan Cruyff overleed in maart van dit jaar in Barcelona op 68 jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Zijn dood kwam voor de buitenwereld onverwachts, omdat slechts in kleine kring bekend was dat hij uitzaaiingen had.



Het Sportgala werd door 1,5 miljoen mensen bekeken op NPO1. Lees hier de hele avond nog eens terug in ons liveblog.