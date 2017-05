Emotionele speech Katy Perry over aanslag Manchester: 'Laat ze niet winnen'

Katy Perry heeft donderdagavond een optreden dat zij voor een klein publiek in Londen gaf onderbroken voor een moment stilte voor de slachtoffers in Manchester.

De zangeres sprak tijdens het concert ook over de tragedie na afloop van het concert van Ariana Grande maandagavond. ,,Ik weet dat het moeilijk is voor jullie. Ik heb het ook moeilijk. We houden allemaal van muziek. We luisteren allemaal naar dezelfde muziek. En als je denkt aan wat er gebeurd is, dan weet je: dat is mijn zus, dat is mijn broer, dat is mijn nicht, dat is iemand die van muziek houdt. Het is vreselijk, het is vreselijk, het is vreselijk."

Katy vroeg haar fans te helpen waar ze kunnen. ,,Als je iets kan doen om te helpen, dan moet je dat doen. Als je dat niet kan, is dat ook oké. Maar wat je niet moet doen, is ze laten winnen. Ze kunnen dat deel van ons nooit, nooit afnemen."

De Amerikaanse besprak eerder deze week de aanslag in een radioprogramma. "Ari's fans zijn mijn fans en mijn fans zijn Ari's fans", zei ze toen, doelend op de zangeres Ariana Grande. ,,Het beste wat we nu kunnen doen is ons verenigen en lief zijn voor elkaar."

Volledig scherm Katy Perry bij haar optreden donderdagavond in Londen. © Photo News

Katy Perry koos ervoor haar concert door te laten gaan. Andere showbizz-evenementen werden na de aanslag in Manchester afgelast. Netflix liet donderdagnacht weten de feestelijke première van series Orange Is The New Black en Glow te hebben geannuleerd. Het evenement zou komende week plaatsvinden in Londen.

,,In het licht van de gebeurtenissen in Manchester maandagavond, hebben we besloten de speciale screenings te schrappen", aldus een woordvoerder tegenover The Hollywood Reporter. ,,Onze gedachten zijn bij de betrokkenen bij deze tragedie." Volgens de entertainmentsite besloot de streamingservice zelf tot de afgelasting en gebeurt dat niet op aanraden van de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk.