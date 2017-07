Emotionele stemacteur Kermit de Kikker: 'Ik ben ontslagen'

Whitmire heeft de afgelopen negen maanden bewust achtergehouden dat hij is ontslagen. Hij hoopte dat Disney zou terugkomen op het besluit. Dit is echter niet het geval. ,,Ik zou willen dat we elkaar recht in de ogen kunnen aankijken en kunnen bespreken wat er mogelijk is'', schrijft hij.



Volgens de stemacteur zijn The Muppets niet alleen een baan, passie of een interesse. Hij omschrijft de figuren als een roeping. ,,Ik wil dat jullie weten dat ik Kermit of één van de anderen nooit uit mijn leven zou kunnen bannen.''



Opvallend is dat Disney eerder meldde dat Whitmire er zelf voor koos om zijn carrière als stemacteur te beëindigen.