En weer slaapt baby André samen met pitbull Dunya

André's vriendin schrijft bij het vertederende kiekje dat ze heen-en-weer wordt geslingerd tussen emoties. Naast haar baby is ze uiterst bezorgd over de toekomst van het seniore teefje. ,,Ik zie haar elke dag een stukje meer achteruit gaan.''



Reacties

De reacties op de foto zijn op sociale media zeer divers. Variërend van 'ze zullen hun kleintje echt nooit in gevaar brengen', 'Monique en André kennen hun hond beter dan wie dan ook', 'als je een hond zo lang hebt kun je ermee lezen en schrijven', 'ik zie een prachtige foto die gepost is door een lieve moeder en grote dierenliefhebber! Niks mis mee!' tot 'onverstandig' en 'de tijd zal leren of dit een juiste keuze geweest is'.



Hondengedragsdeskundige Joke Sauerbreij noemde de getoonde combinatie baby-hond recent 'gevaarlijk en onverstandig'. Volgens Sauerbreij had haar afwijzende reactie niets te maken met het ras van Dunya: een pitbull. ,,Pitbulls zijn oorspronkelijk gefokt om te vechten met andere honden, maar ze kunnen soms ook agressief gedrag naar mensen toe vertonen.''



Balans

Als het baasje van de hond erbij is, is er meestal niks aan de hand als het dier in de buurt van een kind is. Sauerbreij, in november dit jaar: ,,Maar zodra het baasje de kamer uit gaat, kan het best nog fout gaan. Een hond die nooit een vlieg kwaad deed kan toch onvoorspelbaar reageren op plotseling hard huilen of gillen van bijvoorbeeld een baby of onverwachte, wilde bewegingen van een kind. Ook geuren spelen een rol in het gedrag van een hond. Een pasgeboren baby ruikt anders dan de luchtjes die een hond in huis gewend is. Een kleine verandering in de omgeving kan het huisdier uit balans brengen.''



André Hazes en zijn vriendin Monique hebben twee pitbulls in huis. Naast Dunya is er ook nog de 1-jarige Gioia: eveneens een teefje. De dieren worden door het stel gezien als een soort 'kinderen'. De honden slapen bijvoorbeeld regelmatig bij het koppel in bed en dus ook bij hun baby.