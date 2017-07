Er blijft nog genoeg te horen tijdens de vakantie

Vincent luistertCabaretier Vincent Bijlo schrijft drie keer per week een column over wat hem opvalt op de radio.

Ze zijn allemaal weg. Evers staat niet meer op op 538. Hij ligt ergens op een strandbedje in een deejayressort te dommelen. Jock Mattie van Qmusic is met zijn Tesla naar Spanje vertrokken, zijn ex-radiopartner Wietze bidt vurig dat hij zonder stroom langs de weg komt te staan. Haha, dat zal hem leren.

Twee weken geleden kreeg ik overigens post van Qmusic, een enquête waarin ik kon 'aangeven' wat ik van de jocks vond. O, dat woord aangeven, wat is dat toch verschrikkelijk. Ik denk nog steeds aan Balkenende als ik het iemand hoor zeggen. Het wordt te pas en te onpas gebruikt, net als 'passie'. Ik ken senioren met een passie voor figuurzagen.

Ik kon dus aangeven wat ik van de Qmusic-jocks vond. Van Mandy Woelkens bijvoorbeeld, die normaal 's nachts draait, als mensen die niet kunnen slapen in hun bed aan het woelen zijn. Dan zetten ze de radio aan en horen ze Woelkens. Woelkens klinkt goed. Luister eens naar haar en Kai Merkckx, die Mattie vervangen.

In die enquête werd mij ook gevraagd wat ik op dit moment van Wietze vind. Ik heb ingevuld: 'Geweldig. Hij draait nu plaatjes op Sky Radio, dat doet hij uitstekend, hij praat er niet bij.'

Coen en Sander van 538 genieten van een welverdiend zwijgen op de Gallemiezen of de Filistijnen, overmorgen vertrekt het hele team van Radio Tour de France naar de zon, Evert Ten Napel gaat straks, nadat hij op NPO Radio 1 heeft bekendgemaakt wie de beste vrouwelijke voetbalcommentator is op vakantie in eigen land, hoog tijd voor mij dus om de radio even niet beroepshalve te beluisteren.

Niet dat er niks leuks meer op is, nu al die mensen op vakantie zijn, er blijft genoeg te horen. Vanaf vandaag is er bijvoorbeeld weer KermisFM, live radio vanaf de Tilburgse kermis, met jonge radiomakers, onder andere Frank van 't Hof, hij loopt rechtstreeks door van Nijmegen naar Tilburg, die jongen heeft een enorme passie voor wandelen opgedaan in de Vierdaagse.

Of wat dacht je van Zomerspijkers, morgenmiddag op NPO Radio 2, 2 uur lang Wende, dat is de voormalige Wende Snijders. Of Wonderfeel, De Zwarte Cross voor de klassieke muziekliefhebber, live te volgen op NPO Radio 4.

Mocht je in mijn afwezigheid echt niet meer weten wat je moet luisteren: www.woord.nl met duizenden uren oude en nieuwe radio.