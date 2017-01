Schaatsen, schaatsen, schaatsen, al dat schaatsen, er is veel te veel schaatsen. En dan dat gezwets, gezever, gezeur, gezeik, gezwatel, gedelibereer, quasi-gefilosofeer, gebabbel, gebazel, gepraat, geklets, gebep, gelul, geouwehoer over schaatsen.



Er wordt zo veel geschaatst, dat een schaatskanaal mij op zijn plaats lijkt. RTLSchaats7, Skate Radio, De schaats van alle kanten. EK Allround, EK Sprint, NK Afstanden, EK Afstanden, WK Afstanden, wereldbeker sprint, ik ben de schaatsdraad volledig kwijtgeraakt door de schaatsoverkill.



Hoe minder natuurijs, hoe meer schaatsen. Ze kunnen er gewoon geen genoeg van krijgen bij de NOS. Ze zijn nu zelfs al aan het herschaatsen geslagen. De hele Elfstedentocht van 1997 werd afgelopen woensdag uitgezonden. It giet oan, er ging helemaal niks aan, het was 7 graden buiten. Henk Angenent won weer, net als in 1997. Dat vond ik een enorme domper. Ze hadden toch wel even, voor de mensen die de moeite namen de hele tocht te kijken, een nieuwe montage kunnen maken waarin er iemand anders won? Nee, dat was te veel gevraagd, weer de spruitjeskweker uit Woubrugge.



Het goede oude schaatsen is verkwanseld aan commerciële belangen, het ijs is het terrein van de perfectie-nerds geworden. Vroeger had je nog wel eens schaatskoorts, nu is het een constante, zeurende verhoging die maanden blijft hangen. Het schaatsen is zichzelf, net als veel andere sporten, veel te serieus gaan nemen. Zaterdag werd er zelfs al, vlak buiten ijsstadion Thialf te Heerenveen, een schaatssponsor beschoten. De schutter bakte er gelukkig niet veel van, de kogel raakte de sponsor in zijn hand, maar toch, het is een signaal.



Hebben mensen dan echt niets meer te doen, dat ze zoveel tijd hebben om al die schaatsverslagen te horen en te zien? Komt er straks ook zomerschaatsen? Dat je op het strand op Radio 1 naar de Ola NK Summer Skate kan luisteren? Het zou lekker afkoelen.



Achteruitschaatsen, is dat misschien iets om te gaan uitzenden? Scheefschaatsen? Keukenstoelschaatsen, als schaats-spin-off? Veteranenmarathons voor gepensioneerde spruitjeskwekers? Skate-offs voor dopingzondaars? En alle magistrale ritten van de Winterspelen in 2014, die zijn toch een beetje in ons geheugen weggezakt. Mogen we die ook nog een keer zien en horen?



