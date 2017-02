'Er zijn heel wat criminelen in bad ontmaskerd'

Moest je dat beeld ook bijstellen voor je vriendin Judith? ,,Ik was al op tv toen ik wat met haar kreeg. Ze keek nooit naar mijn programma's, dus het scheelde niet veel of ik moest nog uitleggen wat ik voor werk deed.''



Wanneer was je voor het laatst bang? ,,Van werk kan ik me dat niet herinneren. Maar thuis? Ik heb nu twee kinderen (Lara van 2,5 en Joas van een half jaar oud, red.) en dan schrik je weleens op: oh jee, heb ik het traphekje wel dichtgedaan? Dat is pas écht angst! Veel erger dan voor een man van 2 meter 20 met zes gouden tanden.''



Ben je erg veranderd sinds je vader bent? ,,Ik was 43 toen ik voor het eerst vader werd. Dan ben je als mens al voor een groot deel gevormd. Maar het geeft het leven wel veel extra vreugde. Je wordt ook zelf weer een beetje kind. Ik blèr ineens allemaal kinderliedjes mee. Ik bedacht me laatst hoe leuk het zou zijn om met de kinderen naar een camping te gaan. Ik kwam er hooguit voor Red Mijn Vakantie (het programma dat hij tot 2014 presenteerde met Rob Geus, red.) en dan wist ik niet hoe gauw ik weer weg moest. Ik keek er altijd met afgrijzen naar en volgend jaar sta ik daar waarschijnlijk gewoon vrijwillig met een tentje.''



Je hebt er zelf geen last van, maar is het thuisfront nooit bezorgd als je op boevenpad gaat? ,,Mijn kinderen zijn nog te jong en mijn vriendin heeft er niet zo'n moeite mee. Maar mijn moeder vertel ik vooraf niet wat ik doe. Ze vond ooit een uitzending zó spannend dat ze me tijdens een reclamebreak belde om te vragen of ik nog wel in orde was.''



Hoe kom je tot rust? ,,Ik poker nu een aantal jaren. Ik lees alles wat erover te lezen valt, ik bekijk video's, speel soms toernooitjes. Ik ben heel competitief ingesteld. Als kind was dat vreselijk, ik wilde altijd alles winnen. Ik deed toen veel aan dammen, avond na avond. Als ik daarmee bezig was, dacht ik aan niets anders. Hetzelfde heb ik nu met pokeren. Ontspanning door inspanning, zoiets. En in bad liggen vind ik leuk. Daar ontstaan de beste ideeën. Als een onderzoek vastloopt, vind ik daar vaak de oplossing. Er zijn heel wat criminelen in bad ontmaskerd.''



Hoe lang ga je dit werk nog doen? ,,Ik dacht het undercoverwerk maar een jaar te doen. Dan blijken er veel mensen te kijken en overleg je met de zender of je het niet toch nóg een keer moet doen. En zo ben je ineens twaalf jaar verder. Ik heb drie jaar geleden wel besloten geen andere programma's meer te produceren. Weinig mensen weten dat, maar ik maakte ook Lauren Verslaat met Lauren Verster bijvoorbeeld en De Confrontatie voor KRO-NCRV. Het werd te veel, ik was ook de hele zomer weg. Het moest een keer ontploffen en dat moment wilde ik voor zijn. Het omslagpunt kwam toen ik vader werd, ik koos voor mijn gezin. Verder ben ik helemaal niet bezig met misschien eens stoppen. Nooit eigenlijk.''



Je programma's zijn zeer succesvol en dus heel belangrijk voor SBS, dat het best moeilijk heeft in de strijd om de tv-kijker. Maak je je zorgen om de zender? ,,Ik ben daar zeker mee bezig. Het is voor mij natuurlijk ook belangrijk dat het goed gaat met SBS. Maar ik proef veel optimisme binnen de organisatie. Ik ben iemand die intern zijn mond niet houdt. Ik vertel wel eens hoe ik het zie daar. Maar ik ben voorzichtig met uitspraken naar buiten toe.''



Na enige stilte: ,,Waar ik me aan stoor zijn collega's die lovend waren over de zender, maar na hun vertrek ineens een bak stront over hun oude werkgever gooien. Dan ben je toch geen knip voor de neus waard?''



Bedoel je Beau van Erven Dorens die eind 2015 naar RTL verhuisde? ,,Ja, Beau bijvoorbeeld. Waarom doe je dat nou? Je hebt er wel jaren van gevreten. Zoek het een keertje bij jezelf. Als ik ooit bij SBS wegga - en dat ben ik helemaal niet van plan - beloof ik hierbij dat je mij nooit een slecht woord over die zender zult horen zeggen.''