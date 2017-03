Eric Corton speelt Hugo Borst in theaterstuk Ma

De Nederlandse zanger, (stem)acteur, diskjockey en presentator is bekend van zijn rol van John de Weerdt in de tv-serie Penoza. Op de radio presenteerde hij onder meer de actualiteitenrubriek Met het oog op morgen en was hij voor de VPRO op 3FM de stem van het programma 3voor12 Radio. Ook werkte hij voor BNN.



Hugo Borst is blij met de keuze voor Corton. ,,Een erg aardige collega en sociaal bewogen bovendien. Ik ben zelf geen theaterbeest, maar wat ik van Eric heb gezien en gehoord, zie ik hem absoluut in deze solotoneelversie van Ma.”



Het script voor Ma wordt geschreven door scenarioschrijver Marc Veerkamp en geregisseerd door Benno Hoogveld. De première van de voorstelling is voorzien voor komend najaar.



Het boek Ma, een bundeling van stukken die Hugo Borst wekelijks in het AD schrijft over het wel en wee van zijn moeder, is inmiddels ruim 80.000 keer over de toonbank gegaan.