Escobar wil niet weg uit Moura's hoofd

Druk

De druk om Escobar geloofwaardig te spelen was behoorlijk, zo bekent Moura. ,,Per slot van rekening is Escobar de bekendste Colombiaan ooit. Daar is de bevolking tegenwoordig niet al te trots op, maar ik heb in diverse gesprekken aangegeven dat wij in onze serie de Colombianen niet veroordelen, maar aantonen dat ook zij slachtoffers van Escobar waren.''



Moura wilde in zijn vertolking van Escobar niet in clichés vervallen. Daarom bemoeide hij zich met het script, ook van het tweede seizoen dat sinds vrijdag op Netflix beschikbaar is. ,,Je gaat toch op zoek naar de mens achter de misdadiger. Dat is geen originele aanpak, maar voor iemand die door velen als een soort monster wordt beschouwd vond ik het wel belangrijk. Het familieleven van Escobar was heel belangrijk voor hem. Tien jaar lang heeft hij door zijn manier van leven zijn familie niet kunnen zien. Uiteindelijk wordt die band met zijn gezin zijn ondergang.''



In 1993 werd Escobar door een politiemacht neergeschoten toen hij zijn zoon bezocht. Ook dat einde zal in het tweede seizoen te zien zijn. Rond de nieuwe afleveringen ontstond maanden geleden een relletje, toen de broer van Escobar inzage eiste in de scenario's van het tweede seizoen. Hij beweerde dat in de eerste serie talloze onwaarheden en verdraaiingen zitten. De producenten gingen niet op het verzoek in.



Voor Moura is het boek over Pablo Escobar dicht. ,,Ik hoop binnenkort een film te gaan regisseren met een politiek thema. Hopelijk ben ik dan eindelijk klaar met deze rol, al heeft die mij wel veel gebracht."



De eerste twee seizoenen van Narcos zijn op Netflix te zien.