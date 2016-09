Escobars zoon woedend op Netflix-serie Narcos

Nog vijf stevige uitbranders van Marroquín:

,,Mijn moeder kocht en gebruikte nooit een wapen. Allemaal leugens.''



,,Kolonel Carrillo werd niet vermoord door mijn vader. Hij viel veel politiemensen aan en bracht meer dan 500 man in een maand om het leven eind 1980, maar niet Carrillo.''



,,Er was geen comfort na de vlucht uit La Catedral. We woonden in krotten, niet in villa's.''



,,Mijn vader heeft nooit de dochter van Gilberto Rodriguez aangevallen op haar huwelijk of op een ander moment in haar leven. Hij hield zich aan de afspraak om familieleden met rust te laten. Ondanks dat zij zich daar níet aan hielden. In 1988 plaatsen zij een bom in het huis waar wij woonden met mijn zusje en moeder.''



,,Mijn vader dwong zijn kinderen nooit mee te doen aan illegale activiteiten. Hij benadrukte juist het belang van onderwijs, iets waarvoor hij in zijn jeugd nooit de kans voor kreeg.''