Estavana en haar Rafael verwachten hun eerste baby

Rafael van der Vaart en Estavana Polman, die vanavond op sociale media zo ongeveer bedolven werden onder de felicitaties, wonen sinds dit jaar samen in de Deense plaats Esjberg. In recente interviews gaven de twee al aan voorzichtig na te denken over gezinsuitbreiding. Het stel, dat de ambitite heeft ooit te trouwen, heeft ruim een jaar verkering. Van der Vaart speelt momenteel bij de Deense club FC Midtjylland. Estavana bij Team Esbjerg: een Deense dameshandbalclub uit de plaats Esbjerg.



Op de foto die Estavana op Instagram zette is ze te zien samen met Rafael en zijn zoontje Damián. Damián houdt, gierend van de lach en met een slabbetje om, de buik van Estavana vast terwijl zijn vader en stiefmoeder met een vrolijke blik vier vingers in de lucht steken. Estavana schrijft er, vertaald, bij: ,,Eindelijk kunnen we het vertellen: we zijn zwanger.'' Daarbij de hashtags #wearegonnabe4 #mom #dad en, doelend op Damiän, #bigbrother. Rafael kwam kort na het nieuws met een tweet: ,,We gaan een spannende tijd tegemoet en hopen dat alles goed zal gaan. Ik houd jullie op de hoogte.''



De twee werden in februari dit jaar voor de eerste keer zoenend op de gevoelige plaat vastgelegd in Sevilla, de Spaanse stad waar Rafael op dat moment woonde. Hoe lang ze elkaar al kennen is onbekend. Hoe lang de twee sporters samen zijn is onbekend. Rafael kreeg in de zomer van 2015 een relatie met het 23-jarige model Christie Bokma. Rond kerst kwam het bericht naar buiten dat de twee niet meer samen waren.



Facetimen

In de sportglossy Helden vertelden Rafael en Estavana recent over hun eerste ontmoeting en wat ze voor elkaar voelen. Hij en Estavana repten ook over hun eerste contact per sms. Rafael stuurde haar de volgende tekst: 'wil je met me trouwen'. Zijn broer Fernando raadde hem die wel erg stellige woorden woorden af, maar hij deed het toch. ,,En daarna zijn we gaan appen'', stelde de handbalster. Rafael: ,,Het ijs was gelijk gebroken en toen zijn we gaan facetimen, bijna drie uur tot 's nachts twee uur.''



Estavana liet in het blad doorschemeren jong aan kinderen te willen beginnen. ,,Voor het lichaam van een topsporter die al best een tijdje bezig is, is het niet verkeerd om er een jaar zwanger tussenuit te gaan.'' En: ,,Raf en ik vinden beiden dat een kind krijgen een geschenk is.'' De voetballer vertelde recent nog dat een zwangerschap niet aan de orde was. Wel zou hij graag met Estavana een kind op de wereld zetten, zo zei hij. ,,Als het ons is gegund tenminste.''



Rafael van der Vaart was van 2005 tot 2013 getrouwd met presentatrice en lingeriemodel Sylvie Meis. Na de scheiding kreeg hij een relatie met Sabia Boulahrouz. De twee gingen samenwonen in de Duitse stad Hamburg, maar uiteindelijk bleek hun romance niet levensvatbaar. Sabia, die zwanger zegt te zijn geweest van hem, had na de breuk de grootste moeite haar leven weer een beetje op te pakken. Ze is op dit moment vrijgezel. Meis (38) heeft momenteel, na wat mislukte verhoudingen, een naar verluidt stabiele relatie met een rijke zakenman uit Dubai: Charbel Aouad. Sylvie Meis heeft nog niet op het babynieuws gereageerd. Sabia evenmin.