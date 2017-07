Estelle Cruijf en Jinek bezoeken stammen in Johnny Into The Wild

Op Instagram deelt De Mol een kiekje waarop te zien is dat hij kickbokser Rico Verhoeven een stevige knuffel geeft. ,,It's a wrap! Het zit erop! Vier maanden, zes landen, zeven gasten... één groot avontuur!", schrijft De Mol trots. De presentator maakte de deelnemers vanochtend gelijk bekend. Ook Eva Jinek, Isa Hoes, Dinand Woesthoff, Frank de Boer en Merel Westrik zagen het format van de serie duidelijk als een uitdaging.

Stammen

In het programma gaan de BN'ers met De Mol op pad. Ze bezoeken volkeren die nog net zo leven als hun voorouders. De deelnemers krijgen dan ook de vraag gesteld of zij dit leven aankunnen.



Het blijft niet bij het bezoeken van één land. Zo trekt het gezelschap naar Mongolië, Kenia, Ecuador en Namibië om daar diverse stammen te bezoeken.



Johnny Into The Wild is vanaf maandag 4 september om 21.30 uur op RTL4 te zien.