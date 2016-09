'Estelle is happy in Spanje, Jan Slagter slaapt weer thuis'

Ook deze week battelen de roddelbladen om het liefdesleven van Patricia Paay. Het liefst had La Paay haar kersverse nieuwe liefje uit de publiciteit gehouden, maar er is geen houden meer aan: de 67-jarige blondine is stapelverliefd geworden op de vermogende zakenman Robbert Hinfelaar (32). Het is Party die uitpakt met een fotoshoot van de tortelduifjes. Patries en haar Robbert poseren als Barbie & Ken en kijken elkaar liefdevol in de ogen. Zowel aan Party als Story bevestigt Paay dat haar blonde god, die heeft gewoond in de Belgische villa waar Paay ooit met haar ex-man Adam Curry leefde, haar gelukkig maakt. Het zou zomaar eens kunnen gaan om meer dan een summer romance. ,,Het voelt heel anders dan in de relaties die ik met Nicky en Maurice had. Dit voelt echt als een volwassen liefde. Een soort liefde die Maurice en Nicky mij niet konden geven. Het doet een beetje denken aan de liefde die Adam mij in de begintijd gaf. Het is toch heerlijk als een man tegen je zegt: je bent altijd mijn droomvrouw geweest.'' Over Robberts tweejarige zoontje George wil ze niets zeggen. ,,Omdat je ook met zijn moeder te maken hebt. Ik vind het niet kies om over dat jongetje te praten.''