Eva en Jan Jaap verwachten baby na 'jarenlang zwaar proces'

Het stel, dat sinds 2010 getrouwd is, probeerde eerst een kind te adopteren en maakte daarna toch de keuze om het via het ziekenhuis te proberen. ,,Het was een ongelooflijk zwaar proces. Het bepaalt je leven volledig. Ik zat onder de hormonen, moest plastesten doen op de set van series en films."



Het ging niet meteen goed, aldus Eva. ,,Nadat we waren begonnen met de behandelingen, kreeg ik een miskraam. Dat schijnt vaak te gebeuren, al praten vrouwen er niet graag over. Het gaf mij ergens ook hoop, het kán dus."



Daarna was het toch raak dankzij intra-uteriene inseminatie. ,,Ik dacht dat ik menstruatiepijn had, maar het duurde nogal lang. Toen begon ik me af te vragen of het geen innestelingspijn was. Jan Jaap en ik hebben samen de test gedaan: positief. Dat was zo'n geweldig moment."