Eva Jinek vs Humberto Tan: 7-2

Tegelijkertijd doet Humberto op RTL 4 óók niets anders dan wat hij vorig jaar deed. Ja, het zijn veel luchtige onderwerpen uit de tv- en entertainmenthoek, maar daar bedient Eva zich ook kwistig van. Bovendien had Late Night afgelopen weken daarnaast een paar opvallend goede gasten: de vader van één van de Bataclan-schutters en donderdag nog de jongen met het broodje Döner die door 13 agenten uit de bus was gehaald, toch hét gesprek van de dag.



Dus blijft de hamvraag: waar zit het hem dan in dat iedereen - of in elk geval een grotere groep - Eva ineens in de armen sluit? Ik hoor zelfs niemand in mijn omgeving meer over haar accent of al dan niet kille blik.



Ik houd het op een woord dat ik al eerder gebruikte: zíj is verfrissend. Het trucje van Humberto kennen we nu wel, net als de trekjes van Jeroen Pauw. Het is prettig een ander gezicht op dat tijdstip te zien in plaats van steeds dezelfde mannen.



Om precies die reden wisselen wij bij ons thuis op zaterdag de afbakbroodjes regelmatig af met cornflakes of een geroosterd boterhammetje.



