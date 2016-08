Eva Simons en Sidney Samson gaan scheiden

Opvallend genoeg schrijven de twee op hun sociale media-accounts geen woord over de breuk, maar promoten ze wél een nieuw akoestisch nummer dat ze hebben opgenomen. Saillant detail: het nummer heet Escape From Love. In het lied zingt Eva (vrij vertaald): ,,Ik heb echt een goede tijd gehad, maar ik heb er genoeg van om te zeggen dat je van mij bent. Heb je ik echt laten gaan? Nee, nee, oh, oh.''



Het muzikale huwelijk van de twee lijkt dus wel stand te houden. Dat was tot nu toe een recept voor succes met hits als Bludfire en Policeman.



Eva en Sidney kregen in 2012 een relatie en gaven elkaar in juli 2014 in de Westerkerk in Amsterdam het jawoord.