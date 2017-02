Eva Simons smoorverliefd op Boaz van de Beatz

Céline Dion verbijsterd door aanzoek voor haar neus

9:38 Céline Dion zingt over de liefde, maar het gebeurt niet vaak dat pure passie zich recht voor haar ogen voordoet. De 48-jarige zangeres was gisteren in Las Vegas voor een meet-and-greet met fans en was plots getuige van een huwelijksaanzoek.