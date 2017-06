Even een zeetong proeven bij Yolanthe

XaXa heet het etablissement dat Yolanthe Sneijder Cabau zelf van keuken tot toilet heeft ingericht en dat bestaat uit een restaurant (220 plaatsen, witte stoelen en tafeltjes) en een loungegedeelte (50 plaatsen op bankjes en poefs) met een cocktailbar.



De chefkok is opgeleid in Londen en heeft volgens het nieuwbakken horecapaar een ‘mooie staat van dienst’. Van de sushi blijft hij af, daarvoor is een aparte chef aangesteld.



XaXa (fonetisch: Tsa Tsa) als naam is een vondst die te danken is aan Xess Xava, het anderhalf jaar oude zoontje van het paar dat zichzelf vaak XaXa noemt. Zijn moeder was tot pal voor de opening nog druk met alle voorbereidingen.



Zo zocht ze de planten en palmbomen voor het restaurant uit en voor aan een van de muren koos ze voor een reusachtige afbeelding van een Boeddha-hoofd.