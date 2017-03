Even geen vuurwerkshow meer bij concert Adele

Het schrappen van het vuurwerk had meteen invloed op het einde van haar optreden, dat ze normaal gesproken afsluit met het nummer Set Fire To The Rain en een grote vuurwerkshow, maar Adele vertelde dat Angelo nogal geschrokken was. ,,Iedereen houdt van de vuurwerkshow maar mijn zoon was gisteravond aanwezig en hij kreeg een klein beetje vuurwerk in zijn oog. Hij was erg ontdaan dus ik heb het geschrapt", vertelde de zangeres aan haar verzamelde fans.



Aan het einde van haar optreden in Perth hield de 28-jarige Hello-zangeres een peiling. Fans die wilden dat de vuurwerkshow terugkeerde moesten dat hardop laten weten. De zaal reageerde met een luid geschreeuw. ,,Okay, dan doen we het vuurwerk misschien weer volgende keer", zei Adele vervolgens.