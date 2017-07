Ex-geliefde Usher claimt alsnog herpes te hebben en eist miljoenen

De dame beweert afgelopen april onbeschermde seks met Usher te hebben gehad. Ze stelt in rechtbankpapieren dat ze nooit met Usher naar bed zou zijn gegaan als ze wist dat hij herpes had. In eerste instantie zou ze de seksueel overdraagbare aandoening daarbij niet hebben opgelopen, nu blijkt dat dit wél het geval is.



Hoe ze daarachter kwam? 'Jane Doe' wilde zeker zijn dat ze niet was getroffen door het virus en besloot zich daarom direct te laten testen. De klap kwam hard aan toen bleek dat Usher de herpes wel heeft overgedragen.