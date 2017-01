Ex-K3'tje Josje wordt coach in The Voice Kids

Voor Josje is jureren niet helemaal nieuw. De Amsterdamse blondine beoordeelde ook al talenten in K3 zoekt K3. ,,Dat was een unieke ervaring. Omwille van mijn persoonlijke K3-verhaal, maar ook omdat de zoektocht naar nieuw zangtalent me heel wat adrenaline gaf."



Toch ziet ze The Voice Kids als iets heel anders. ,,Maar het wordt super, daar ben ik zeker van. Ik heb natuurlijk flink wat jaren achter de kiezen te midden van kids én ik heb een brede muzikale interesse. De combinatie van die twee zaken hoop ik ten volle te gebruiken in mijn rol als coach.”



De opnames voor de Belgische Voice Kids beginnen in maart van het jaar. Wanneer de reeks op televisie komt, is nog onbekend.