Ex Patrick Kluivert hoort gevangenisstraf van zeven maanden

Van aardbeving tot tsunami: muziek helpt

Een cover van Bridge Over Troubled Water van Artists for Grenfell staat inmiddels in veertien landen op nummer 1 in de iTunes-hitlijsten. Een grote groep artiesten heeft onder leiding van Simon Cowell de handen ineen geslagen om geld op te halen voor de slachtoffers van de brand in de Londense Grenfell Tower. Benefietsingles bleken vaker een succesformule om geld in te zamelen. In sommige gevallen nestelden ze zich zelfs in ons collectief geheugen. Vier eerdere hits uit binnen- en buitenland: