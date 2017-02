Ex-Pussycat Doll (35) flirt met 17-jarige Brooklyn Beckham

Reisprogramma Beaufort van start met 750.0000 kijkers

9:08 Bijna 750.000 kijkers zagen gisteravond het begin van het avontuurlijke RTL4-reisprogramma Beaufort. In de eerste aflevering was te zien hoe Beau van Erven Dorens in zijn eentje een vijfdaagse voettocht van 105 kilometer maakte door de snikhete woestijn van Wadi Rum in Jordanië.