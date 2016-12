Ex Thomas Berge zoenend gesnapt met Duitse poloheld

Voormalig Playboybunny Zimra Geurts was er en filmde met haar telefoon stiekem de romantische dans die Myrthe en Sebastian tussen de kerstversiering maakten. Feitelijk ging het om een wel heel erg lange zoen op de mond. Geurts stuurde de beelden naar Myrthe die ze vervolgens met de tekst 'dank Zimra' op Instagram zette. Geurts deelde het filmpje overigens niet met haar volgers.



Breuk

Thomas Berge (26) en Mylius verbraken deze zomer na 4 jaar hun liefdesrelatie. Ze wonen inmiddels gescheiden, hebben een co-ouderschapsregeling voor hun zoontje Jack (3) en houden hun kaken over privézaken meestal stijf op elkaar.



De twee trekken overigens nog regelmatig samen op. Na de breuk werd al snel bekend dat Myrthe verliefd is geworden op de Duitse sportman. Thomas, die in werkelijkheid Chiel Ottink heet, heeft momenteel een verhouding met zangeres Cassidy Roeks (20) die eerder dit jaar auditie deed voor de SBS6-talentenjacht The Next Boy/Girl Band.



Volgens Myrthe, zo tekenden roddelbladen onlangs op uit haar mond, is ze alleen maar een keertje uit eten geweest met de schatrijke sporter. Maar Thomas zou in oktober al hebben gesproken over 'een serieuzere date'. ,,Het is een topgozer en een gemeenschappelijke vriend van toen we nog bij elkaar waren.'' Thomas zou Myrthe 'het allerbeste' gunnen.