Fab Morvan: Ik weet nog steeds niet waarom we niet zelf mochten zingen

Hij was het middelpunt van de grootste zwendel die de popmuziek ooit kende. Maar Fab Morvan, voormalig playback-fraudeur in Milli Vanilli, kondigde deze week vol zelfvertrouwen een eigen concert in Paradiso aan. ,,Ik heb het overleefd. Ik ben eindelijk vrij.’’

,,Natuurlijk,’’ zegt Fab Morvan, ,,we hadden die liedjes makkelijk zelf kunnen zingen. Ze waren helemaal niet zo moeilijk. Waarom het niet mocht? Ik weet het tot op de dag van vandaag niet. Playbacken hoorde bij het plan van Frank Farian. Een plan waarvan geen van de deelnemers ooit de details heeft gehoord. Het enige wat ik kan bedenken is het woord ‘controle’. Frank had een ego zo groot als twee Eiffeltorens en wilde ons helemaal in zijn macht houden.’’

Dat ‘plan’, dat de naam Milli Vanilli kreeg, groeide uit tot misschien wel de grootste zwendel ooit in de popmuziek. Na vijf top 10-hits (waaronder de nummer 1-single Girl I’m Gonna Miss You) en een grootschalige concerttournee met tienduizenden bezoekers per keer, bereikte het project rond de twee posterboys Fab Morvan en Rob Pilatus op 21 februari 1990 zijn top: een Grammy voor de beste nieuwe artiesten van dat jaar.

Zeven maanden later kwam het bedrog uit. Onthuld nota bene door Frank Farian zelf. De producer en bedenker van de act vertelde dat Morvan en Pilatus geen noot van hun geprezen debuutalbum zelf zongen. Ook tijdens hun concerten playbackten ze alle liedjes. Milli Vanilli moest de Grammy teruggeven. En dat was in de geschiedenis nog nooit eerder gebeurd.

Een kleine 27 jaar later wil Morvan (50), nippend van een kop muntthee in een café in de Amsterdamse Pijp, meteen iets rechtzetten: ,,We hebben zélf aangeboden die Grammy in te leveren. De Grammy-organisatie heeft dat geaccepteerd. We zijn nooit gedwongen. Teruggeven was het enige wat we konden doen. Het is geen eerlijk spel geweest.’’

Morvan, geboren op het Franse eiland Guadaloupe, is vaker in ons land. Hij woont deels in Amsterdam en kondigde deze week aan op 15 juni een soloconcert te geven in Paradiso. Hij wil er, zo zegt hij, zijn muzikale verhaal vertellen. Hij zal alle Milli Vanilli-hits (ook Girl You Know it’s True en Baby Don’t Forget My Number waren successongs) zingen.

Zélf zingen uiteraard, benadrukt hij met een brede glimlach. Want Morvan heeft ondanks de lange moeilijke jaren die op de onthulling volgden, zijn humor niet verloren. ,,Het heeft wel heel lang geduurd voor ik mijn verhaal kon vertellen zonder de pijn van toen te voelen,’’ zegt hij. ,,De littekens raak ik nooit kwijt. Maar de wonden zijn geheeld.’’

Dat verhaal is er in de woorden van Morvan eentje van twee licht naïeve jongens met grote dromen. Twee tieners die niet genoeg nadachten over het tekenen van een contract, dat bij nader inzien te mooi was om waar te zijn. ,,We zouden platen maken, geld verdienen en beroemd worden. We kregen een voorschot om mooie kleding te kopen. Dit was onze droom! Wie zou zo’n aanbod dan weigeren?’’

Quote Ik moest kiezen: met mijn staart tussen de benen verdwijnen en in niets proberen op te lossen of zeggen: nee, muziek is mijn grote liefde en die blijf ik volgen En daarna, zegt hij, waren de twee ‘te jong om te durven opstaan tegen zo’n machtige man.’ Farian maakte zijn fortuin met de, eveneens steevast playbackende, seventiesgroep Boney M. Volgens Morvan dreigde Farian alle voorschotten terug te vorderen toen de twee gezichten van zijn project protesteerden tegen het verbod op zelf zingen. ,,We waren in de val getrapt. We konden niet anders dan doorgaan.’’



Maar de korte periode van succes voelde nooit als de vervulling van Morvans jongensdroom. ,,Het waren niet de beste jaren van mijn leven, nee. Daarvoor drukte de last van het geheim te zwaar op me. Het gewicht van dat schuldige gevoel was zo groot dat we moesten drinken om te vergeten. Dat ritme van feesten en optreden leidde al snel tot drugsmisbruik.’’

Als de zeepbel van Milli Vanilli uiteen spat zijn de drugs het enige dat de twee nog rest. Morvan: ,,Ik heb vrijwel alle soorten geprobeerd. Verslaafd was ik vooral aan de sfeer van onbezorgdheid niet zozeer aan de drugs zelf.’’

Met hulp van artsen in de afkickkliniek komt Morvan na enige jaren tot zichzelf. Voor zijn collega en vriend Rob geldt dat niet. Ondanks enkele muzikale comeback-pogingen van het tweetal, onder meer onder de naam Rob & Fab, blijft Pilatus in de greep van zijn verslavingen. Hij sterft in 1998 in een hotelkamer in Frankfurt aan een overdosis. Hij is dan 32 jaar oud.



,,Ik heb,’’ zegt Morvan plechtig, ,,van niets in mijn leven spijt. Het enige dat me nog steeds niet loslaat is dat Rob Pilatus niet meer leeft. Zijn dood had voorkomen kunnen worden.’’ Veel meer wil hij er niet over zeggen. In zijn laatste jaren meldde ook producer Farian zich namelijk weer in het leven van Pilatus. Die betaalde enkele van zijn afkickkuren. ,,Dat was puur zakelijk’’, weet Morvan zeker. ,,Frank doet nooit iets voor niets.’’

Eén ding weet Morvan zeker: ,,Het is de klap die het leven van Milli Vanilli beëindigde, die ook Rob uiteindelijk fataal is geworden. Zie Robs laatste jaren als die van een bokser, die in de ring een knock-out-punch heeft gekregen, maar nog even rondtolt voor hij neergaat.’’

De klap heeft Morvans leven in tweeën gedeeld, zegt hij in het vocabulaire van een mentale trainer. ,,Ik werd met mijn rug tegen de muur gezet. Ik moest kiezen: met mijn staart tussen de benen verdwijnen en in niets proberen op te lossen of zeggen: nee, muziek is mijn grote liefde en die blijf ik volgen. Ik heb het laatste gekozen.’’

Morvan leerde liedjes schrijven en instrumenten bespelen. Hij bracht in 2003 het soloalbum Love Revolution uit. Maar daarmee was het boek Milli Vanilli nog niet geheel dicht, zegt hij. ,,Ik kan het pas sluiten als ik op eigen kracht een hit scoor. Pas als mensen mijn naam in de hitlijsten zien is de cirkel rond.’’