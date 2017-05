Fajah barst in tranen uit tijdens boodschap aan moeder

De familie Lourens kreeg afgelopen zomer te dealen met het overlijden van neefje Elfin, die omkwam bij een familiedrama in Amsterdam.



,,Het was geen gemakkelijke tijd'', blikt Fajah terug bij Libelle TV. Ze bedankt haar moeder voor haar levenslessen. ,,Ik denk dat je alles kan bereiken wat je wil, als je er maar echt voor gaat en het universum inroept. Wat je aandacht geeft, groeit.'' Wijzend op haar nieuwe huis in het Noord-Hollandse dorpje Purmerland: ,,Want daarom sta ik hier bij mijn paleisje.''



Fajah meent met het afscheid van Elfin er sterker uit te zijn gekomen als gezin. ,,En dat mede dankzij onze opvoeding is geweest.'' Ze vertelt in tranen dat Mieke haar heeft geleerd 'altijd iedereen te vergeven'. ,,Voor je eigen rust en niet haatdragend te zijn.''