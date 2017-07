Fajah op liefdesvakantie, zoon Joop van den Ende succesvol in LA

Ranomi's poezenmomentjes

De poezen van Ranomi Kromowidjojo moeten hun baasje weer een paar weken missen. De topzwemster zette Musashi en Mitsubishi in een roze en wit kooitje om vervoerd te worden naar hun vakantieadres. Ranomi pakt haar koffer voor een nieuw WK.

‪Musashi 💖 Mitsubishi 😹 (sunny wat minder ) de poesjes weer naar hun vakantie adresje gebracht 😿 Nu koffers inpakken voor de WK 🇭🇺#mitsubishimoments #mushimoments ‬

Fajah en haar Igor

Killerbodymotivator Fajah Lourens is neergestreken op een tropische locatie. Niet in haar eentje, maar met Igor, de timmerman met wie ze sinds een aantal maanden samen is. Fajah kan rekenen op een lading reacties waaruit blijkt dat de twee een mooi stel zijn samen. Ze leerden elkaar kennen tijdens de bouw van Fajahs villa in het pittoreske Purmerland.

❤

My name is Van den Ende

Vincent van den Ende, zoon van musicalkoning Joop van den Ende, timmert flink aan de weg in Los Angeles. Onder de naam Avedon maakt hij furore als producer en dj. De 24-jarige Van den Endetelg werkte al samen met Rihanna, Chris Brown, Migos en Sean Paul.

Noah met mama mee

Geef Noah (2) een spiegel en bergen make-up en hij vermaakt zich volop. Dat komt handig uit als je moeder Monique Smit heet en dikwijls bij de visagiste langs mag.

De kleine bink mocht gezellig een middagje met mama mee naar het werk! 🤳🏼💄💋

De fitbit van Heleen

Schrijfster Heleen van Royen heeft er een rondje hardlopen opzitten met de hond. Fitte Heleen is flink bezweet na de ruim zeven kilometer die ze neerzette in 53 minuten.

🏃🏻‍♀️ #fitgoals #running #dogrunning #runningmum #fitafterfifty @fitbit

Team Kees en Annemarie

Annemarie Keizer, de vrouw van zanger Simon Keizer, blikt terug op een jaar waarin ze transformeerde van Dance Dance Dance-vamp tot aanstaande mama. Trots toont ze haar babybuik, mét dansmaatje en mede-Volendammer Kees Tol.

Senn is ziekjes

Jan Smit heeft werkelijk alles over voor zijn kids, vooral als ze even niet lekker zijn. Vandaag is het Senn (4) die al een tijdje behoorlijke koorts heeft. Jan hoopt dat wat extra vader-zoontijd hem snel weer op de been helpt.

M'n vriendje heeft nog steeds koorts... 😏 Het liefste zou je toch alles overnemen van zo'n kleine!

Cocooningcarolien

Actrice Carolien Spoor kan goed wennen aan het moederschap. Vandaag chilt ze met baby Otis op de bank, iets dat de kersverse mama omschrijft al cocooning. Otis slaapt vredig door.