Fans Lady Gaga lopen niet warm voor nieuwe clip

Op YouTube staan vooral kritische reacties onder de clip van Gaga. Een aantal kijkers vraagt zich af of dit een clip van de 30-jarige zangeres is of van Ke$ha. Juist dat gebeurde in 2013 niet: Gaga was uniek, stond op haar troon en niemand mocht ook maar in haar schaduw staan.



'Waar is Crazygaga?" is dan ook een van de vragen die gesteld wordt. Daarnaast valt het woord 'saai' regelmatig en een aantal mensen bestempelt het nummer nu al als flop. Anderen hekelen de herhaling in het liedje, doelend op het vaak terugkomende refrein.



Niet verrassend

Die reacties liggen in het verlengde van wat Q-music-dj en popkenner Wim van Helden eerder over het nummer zei: ,,Ik hoopte op een spectaculaire comeback, maar dit nummer is niet verrassend. Het is eigenlijk net één lang refrein dat steeds wordt herhaald. Er zit geen opbouw in, geen rust. Het is drie minuten lang vol gas."



Perfect Illusion is de voorloper van haar nieuwe album Joanne, de opvolger van het succesvolle Artpop uit 2013. Tussendoor maakte Lady Gaga een uitstapje naar de jazz. Haar concerten met legende Tony Bennett (90) vielen bij muziekkenners in de smaak. Met haar nieuwe cd keert ze weer terug naar haar poproots.