Fans maken ster voor Carrie Fisher op Walk of Fame

De ster, omringd door bloemen en kaarsen, is te vinden voor het historische Grauman's Chinese Theatre. De autoriteiten in Los Angeles gunnen fans een plek om te rouwen en verwijderen de stickers op de grond voorlopig niet.



Het lijkt er overigens op dat Fisher ook een echte ster krijgt op de bekende boulevard, maar dat kan nog wel even duren. Een ster kan postuum worden toegekend, maar pas als de beroemdheid minimaal vijf jaar dood is. De toekenning en plaatsing van de sterren is in handen van de Kamer van Koophandel van Los Angeles. Mocht Fishers familie over vijf jaar toestemming krijgen, dan moeten ze zelf de benodigde dertigduizend dollar ophoesten voor het laten maken en plaatsen.



Een dag na Fishers dood overleed ook haar moeder, de beroemde actrice Debbie Reynolds (84). Zij had al wel een ster op de Walk of Fame, waarbij inmiddels een kaarsje brandt.