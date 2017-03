Feest in huize Bakkum en geen zorgen voor Nicolette

Carrièreswitch voor Xelly

Xelly Cabau van Kasbergen, het jongere zusje van Yolanthe, begeleidt zangeres Do op de piano en zingt zelf ook lekker mee met de swinger Hit The Road Jack! ,,Backstage muziek aan het maken. Ik hou ervan! Ik ben gek op haar stem en haar nieuwe album", schrijft de visagiste bij het filmpje waarop de twee enthousiast met het nummer meezingen. Betekent dit een nieuwe carrière voor Xelly?

Bijzondere ontmoeting voor Krajicek

Richard Krajicek (45) mag van geluk spreken. Zijn vrouw Daphne Deckers plaatst een foto op Instagram waarop te zien is dat de voormalig toptennisser naast niemand minder dan Victoria's Secretmodel Adriana Lima poseert voor de camera. ,,Ik denk dat Richard het best leuk vindt om topmodel Adriana Lima te ontmoeten", schrijft Daphne bij het plaatje waarop haar man wel heel vrolijk lacht.

Hakuna Matata!

Spierbundel André

André Hazes lag afgelopen weken plat op het strand van Curaçao. De 23-jarige volkszanger lette niet nauwkeurig op zijn dieet. Hij genoot vooral veel van het leven. Nu hij weer in Nederland is heeft de zanger eindelijk tijd gevonden om zijn lichaam weer te trainen. Trots showt hij zijn spierballen op Instagram.

Laatste loodjes voor Nielson

De puntjes op de i zetten: Nielson (27) is er maar druk mee. Voor zijn show 'Weet je wat het is', is de 'Sexy als ik dans'-zanger nog niet helemaal klaar. Vandaag legt hij de laatste hand aan de setlist voor het concert dat op 11 maart plaatsvindt.