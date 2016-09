Ferry Doedens waagt zich aan stand-upcomedy

Ferry is niet de enige oud-GTST'er die zich aan stand-upcomedy waagt. Ook Christophe Haddad doet mee aan het programma, maakte Comedy Central vandaag bekend. Met hen gaan ook Tony 'Sterretje' Star, Tofik Dibi, Jelka van Houten en Frank Evenblij de uitdaging aan. De namen van de overige zes deelnemers worden later bekendgemaakt.



Derde tv-programma

Het is voor Ferry Doedens het derde programma sinds hij op tv terugkeerde van zijn cocaïneverslaving. Hij werd vorig jaar ontslagen bij Goede Tijden, Slechte Tijden vanwege zijn verslaving. Op dit moment is de acteur te zien in de zaterdagavondshow Dance Dance Dance en hij speelt een rol in de soap Nieuwe Tijden, die met de terugkeer van GTST op RTL4 alleen nog op Videoland te zien is.



Celebrity Stand-Up, dat wordt gepresenteerd door cabaretier Martijn Koning, is vanaf 13 oktober zes weken lang op donderdagavond te zien bij Comedy Central. De bekende Nederlanders en Vlamingen staan er niet helemaal alleen voor, ze krijgen hulp van de schrijvers die Mark Rutte hielpen met zijn Correspondents' Dinner.