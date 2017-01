Festival is meer dan alleen film

Nadat koningin Máxima vorig jaar de opening van het Filmfestival van Rotterdam - de wereldpremière van de verfilming Nooit Meer Slapen (Beyond Sleep) - bijwoonde is het dit jaar de beurt aan koning Willem Alexander.



Vrijdag verschijnt de vorst in het oude Luxortheater bij de wereldpremière van een andere boekverfilming: Dubbelspel, gebaseerd op het boek van Frank Martinus Arion uit Curaçao die in 2015 overleed. De Koninklijke belangstelling is voor festivaldirecteur Bero Beyer een symbolisch bewijs dat zijn Rotterdamse filmevenement steeds meer in aanzien stijgt. ,,Vroeger kwam er niemand van het koningshuis kijken. Ik geloof dat Beatrix ooit in een ver verleden haar gezicht heeft laten zien, maar dat weet ik niet eens zeker.''



Samenleving

Voormalig filmproducent Beyer, twee jaar geleden in functie gekomen, heeft voor het eerst de volledig verantwoordelijkheid voor het programmapakket van zijn festival. De vorige keer schoof hij halverwege aan toen al veel programmaonderdelen geregeld waren. Zijn ambitie is niet gering. Het festival presenteert zich in de nationale en internationale media onder het banier Planet IFFR.



Wat wordt daar mee bedoeld? ,,We willen daarmee benadrukken dat het festival meer is dan een gelegenheid om films te bekijken. Film moet midden in de samenleving staan, zeker nu. Er gebeurt zoveel in de wereld dat wij daar als festivalmakers niet aan voorbij kunnen gaan. We moeten een dialoog in gang zetten.''



Bezoekers kunnen daarom ook in discussie gaan met de aanwezige regisseurs, van wie een aantal - onder wie de Britse cineaste Andrea Arnold en de Hongaarse topregisseur Bela Tarr - een masterclass zal geven. Ook zal er veel op internet te volgen zijn.



Interactieve voorstellingen van zes films kunnen wereldwijd worden gevolgd, onder meer in Canada, Singapore en Israel. Maar het hoofdbestanddeel blijven natuurlijk de filmvertoningen in de meer dan 45 zalen die het IFFR ter beschikking staan. Beyer wijst in dat verband op het flinke aanbod van Franse actiefilms, waarin terrorisme vaak een belangrijk element is. ,,Mijn stelling gaat nogal ver,'' meent Beyer.



,,Maar ik vind dat in deze films vaak meer over de huidige verhoudingen in Frankrijk vertellen dan de meer kunstzinnig bedoelde films. De kijker wordt veel directer geconfronteerd met wat er nu aan de hand is. ,,Een mooi voorbeeld is wat mij betreft Le Serpent aux mille coupures. Die film gaat over racisme, drugshandel en een verdwaalde terrorist. Alles wordt op een hoop geveegd, maar het levert wel een spectaculaire film op die ook nog iets te melden heeft.''