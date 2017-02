'Fifty Shades Darker is geen boek over seks, maar over liefde'

Gisteravond ging in Los Angeles de tweede verfilming van de erotische Fifty Shades-trilogie in wereldpremière. Zorgt de film Fifty Shades Darker, die volgende week in Nederland is te zien, voor meer opwinding dan zijn tamme voorganger Fifty Shades of Grey (2015)?

,,O my GOSH.’’ Een vrouwelijke bezoeker reageert duidelijk hoorbaar geschokt als na vijftien minuten in Fifty Shades Darker de eerste (orale) seksscène wordt getoond. Miljardair Christian Grey gaat door zijn knieën om zijn geliefde Anastasia van beneden te bevredigen.

Voor Europese begrippen is het een tamelijk onschuldige scène, maar voor het overwegend Amerikaanse publiek in de bioscoop van het Ace Hotel in Los Angeles – in de jaren 20 eigendom van Charlie Chaplin – zijn de scènes behoorlijk expliciet. Diverse keren zal er door de aanwezigen – fans van de boeken, filmjournalisten en vertegenwoordigers van de showbusinessindustrie van Hollywood – luidruchtig worden gereageerd. Zoals het moment waarop Anastasia (opnieuw vertolkt door Dakota Johnson) haar opdringerige werkgever een knietje geeft. Of als Grey (wederom de gespierde Jamie Dornan) zijn blote torso toont bij enkele turnoefeningen in zijn riante onderkomen. De genitaliën van de hoofdrolspelers blijven ondanks de hitsige taferelen met sadomasochistische trekken keurig buiten beeld. Het is Amerikaanse filmseks zonder geslachtsdelen.

Een van de aanwezigen in de zaal is Jeananne Cappetta uit New York. Via via heeft de 43-jarige computerexpert op het laatste moment voor deze wereldpremière een kaartje weten te bemachtigen. Samen met drie vriendinnen - die zij van de Facebookpagina Bound By Grey kent - hebben zij een kamer in het kostbare Ace Hotel gehuurd in de hoop zo dicht mogelijk bij hun idolen te komen. ,,Al mijn vakantiegeld gaat aan dit verblijf op.’’

Jeananne is de enige van het viertal die het is gelukt om de zaal binnen te komen.

,,Ik denk dat ik Fifty Shades Darker meer dan honderd keer heb gelezen,’’ zegt Cappetta terwijl zij uit haar tas een beduimeld exemplaar opdiept. Het boek biedt haar troost. ,,Ik heb een recente relatie vol geweld achter de rug. Als ik mij down voel lees ik een passage uit het boek. Dan kikker ik weer op. Fifty Shades Darker is geen boek over seks, maar over liefde. Als ik dan lees hoe bij deze twee mensen de gevoelens ontwaken voel ik mij weer goed.’’

Cappetta was ook aanwezig bij de party die als gemaskerd bal aan de première vooraf ging. Een voormalige kathedraal in Los Angeles – Cathedral of Saint Vibiana – is afgehuurd om fans van de boekenserie van E.L. James met de sterren uit de film te laten vertoeven. De gasten waren verplicht om maskers te dragen, net zoals in een scène uit de film. De genodigden konden onder meer 3d-foto’s laten maken, of zichzelf naast de hoofdrolspelers op de filmposter laten vereeuwigen. De nog aanwezige biechthokjes worden door sommige bezoekers gebruikt om de ruim voorradige snacks te verorberen. Van een wild feest is – net als in de film waar het bal de functie van een veiling heeft – totaal geen sprake.

Over de kwaliteit van Fifty Shades mogen - als gevolg van een embargo van de filmmaatschappij dat door journalisten ondertekend moest worden - pas dinsdag recensies verschijnen. Maar dat geldt niet voor superfan Cappetta. Haar oordeel: ,,De seksscènes zijn iets explicieter dan in de eerste film. Het zijn er meer, maar ze duren wel korter. Ook zijn er weer behoorlijk veel passages uit het boek geschrapt, waardoor sommige scènes misschien te abrupt overkomen.’’

Het is deze keer zeker dat schrijfster E.J. James vrede heeft met het eindresultaat. Op de filmset van de eerste Fifty Shades-film ontbrandden er spetterende ruzies tussen de auteur en haar toenmalige regisseur Sam Taylor-Wood. Ook tussen de schrijfster en de scenariste Kelly Marcel boterde het niet.

Tamme afspiegeling

Omdat James, pseudoniem van de televisieproducente Erika Leonard (53), contractueel het laatste woord mocht hebben over de verfilming van haar bestseller verliepen de opnamen in een zeer gespannen sfeer die de film – een zwakke en tamme afspiegeling van het boek - duidelijk geen goed deed.

Quote Eerst ga ik nog een keer naar Fifty Shades Darker kijken. Dat is en blijft toch mijn favoriete verhaal uit de reeks Cappetta Voor Fifty Shades Darker werden geen halve maatregelen genomen. Als scenarist werd ditmaal Niall Leonard aangesteld, in het dagelijks leven de echtgenoot van de schrijfster met wie hij twee tienerzonen heeft. Voor de regie werd een beroep gedaan op James Foley die al lange tijd geen speelfilms heeft gemaakt, maar de laatste jaren vooral furore maakte met zijn werk aan de hitserie van Netflix, House of Cards.

Het succes van de boekenreeks leidde tot een hausse in de verkoop van lingerie en seksspeeltjes. Leonard werd in een klap multimiljonair. Naar schatting verdiende zij een slordige 90 miljoen euro aan de boekenverkoop, waarbij de opbrengst van de filmrechten nog niet eens is meegerekend.

Inmiddels is het derde boek van de trilogie – Fifty Shades Freed – ook al verfilmd, aansluitend op Fifty Shades of Grey. Wie het geduld bewaart kan aan het slot van Fifty Shades Darker tijdens de aftiteling er al enkele beelden van zien.

Jeananne Cappetta kan niet wachten op de volgende verfilming die op Valentijnsdag 2018 in de bioscoop verschijnt. ,,Maar eerst ga ik nog een keer naar Fifty Shades Darker kijken. Dat is en blijft toch mijn favoriete verhaal uit de reeks.’’

Fifty Shades Darker gaat in Nederland volgende week donderdag in première. Dinsdag is er een speciale galapremière in de Tuschinski-bioscoop.