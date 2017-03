Filemon bezoekt Nederlandse drugsgevangene in Thailand

Filemon trof Van Laarhoven in het ziekenhuis van de gevangenis. De oud-coffeeshophouder verblijft daar tijdelijk vanwege zijn slechte gezondheid. Filemon: ,,Wat Johan vertelde over zijn cel, waar hij over een week weer naartoe moet, dat is echt verschrikkelijk. Er is geen fatsoenlijke wc. Hij slaapt op een betonnen vloer. Ik ben 37, als ik op beton zou liggen, zou ik na twee nachten al een hernia hebben. Johan is 56."



De tv-presentator bezocht Van Laarhoven omdat hij erg is begaan met het lot van zijn landgenoot. In november leverde Filemon al ruim 23.000 handtekeningen af in de Tweede Kamer als steun in de rug voor ex-coffeeshophouder. Van Laarhoven had in Brabant vier coffeeshops, met alle benodigde vergunningen. Na zijn pensionering verhuisde hij naar Thailand, waar hij in 2014 naar aanleiding van een verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie werd aangehouden. Inmiddels zit hij al meer dan tweeënhalf jaar vast, onder erbarmelijke omstandigheden.



,,Ik begrijp het gewoon niet", zegt Wesselink, geschrokken en aangedaan door wat hij heeft gezien. Voor de Nederlandse regering heeft Wesselink een duidelijke boodschap: ,,Laat je onderdaan niet in de steek. Wat er ook gebeurt. In de situatie van Johan kan Nederland echt helpen, maar ik heb het gevoel dat de wil er niet is. Dat maakt het extra pijnlijk."