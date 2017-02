Filmdrama Moonlight krijgt toch Oscar voor beste film

De inhoud van Moonlight bevat veel elementen uit het leven van de regisseur. De zwarte jongen Chiron, in het begin van de film negen jaar oud, lijkt een kansloos leven tegemoet te gaan. Een moeder die aan crack verslaafd is, een iel postuur en worstelend met zijn homoseksualiteit. Toch klautert hij overeind. Zoals ook met Jenkins zelf is gebeurd.



,,Bepaalde scènes uit de film komen rechtstreeks uit mijn leven in de armste wijk van Miami. Als Chiron bijvoorbeeld water kookt om een warm bad te nemen is dat een directe herinnering van mij. Ook de scène als Chiron zijn moeder in een verslavingskliniek bezoekt is uit mijn leven gegrepen.'' Jenkins zelf groeide op zonder vader. Zijn sportcoaches die hij in zijn jeugd ontmoette waren belangrijk in zijn leven. ,,Zij waren mijn surrogaatvaders. Zij gaven mij de mentaliteit om door te zetten. In de film wordt die rol overgenomen door een drugsdealer, maar dat was een ervaring van Tarell Alvin, op wiens toneelstuk Moonlight gedeeltelijk is gebaseerd.''



Samen met Alvin won Jenkins de Oscar voor het beste bewerkte scenario dat op een nooit opgevoerd toneelstuk is gebaseerd. Voor Jenkins waren vooral de scènes met Naomie Harris die de moederrol speelt heel emotioneel om te regisseren. ,,Zij was maar drie dagen beschikbaar. Dus alles moest achter elkaar worden opgenomen. Ik zag haar aftakeling zich voor mijn ogen afspelen. Toen was het lastig om in mijn rol als regisseur te blijven,'' aldus Jenkins. Harris was genomineerd voor een Oscar maar won niet.