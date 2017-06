Filmkomedie met Lisa Smit in première in Amerika

De romantische komedie All The Single Ladies!, met in de hoofdrollen de Nederlandse actrice Lisa Smit en Tomer Pawlicki, is geselecteerd voor het Dragon Con Independent Film Festival. De korte film beleeft daar begin september de wereldpremière.

De komedie is geschreven en geregisseerd door de in Los Angeles woonachtige filmmaakster Yfke van Berckelaer, die eerder als scenariste werkte aan de veelgeprezen webserie De Meisjes van Thijs. De geheel Engels gesproken korte film gaat over een jonge vrouw (Smit), die door haar vriendinnen onaangenaam verrast wordt met een singles party. Terwijl zij driftig aan dit feest probeert te ontsnappen, ontmoet ze opeens een mysterieuze zwerver (Pawlicki) die alles op zijn kop zet.

Lisa Smit is bekend uit films als Kenau en TBS en series als Project Opheus en Dokter Deen. Tomer Pawlicki speelde de hoofdrol in de speelfilm De Ontmaagding van Eva van End en is de schrijver van het boek Dankzij de oorlog, gebaseerd op zijn eigen theatermonoloog. Andere belangrijke rollen in de film zijn er voor Toprak Yalçiner (GTST en Leonoor Koster (Toren C) als de vriendinnen van de jonge vrouw.