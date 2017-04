Floortje Dessing tapt biertjes op eigen camping

Katy Perry kiest voor ultrakort wa­ter­stof­per­oxi­de-kap­sel

11:21 De Amerikaanse superster Katy Perry (32), die momenteel een monsterhit scoort met het nummer Chained To The Rhythm, heeft haar lokken drastisch laten kortwieken. De hitzangeres zette op Instagram een foto waarop haar geblondeerde koppie te zien is. Perry veranderde de afgelopen jaren regelmatig van kapsel en verfde het in zo ongeveer alle kleuren van de regenboog. De opgeschoren, gemillimeterde look in volgens internationale topkappers dé haardracht voor dames voor het komende seizoen.