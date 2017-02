Frank Boeijen is dromeriger dan ooit

Dit jaar wordt hij 60. Maar voor Frank Boeijen is leeftijd een louter administratief gegeven. ,,Ik geloof dat je na je 30ste als mens nauwelijks meer verandert. Dus als het lichaam het wil, is 60 simpelweg een statistiek. Wat wel ingrijpend verandert, is de wereld om je heen. Internet en de sociale media vormen de industriële revolutie van onze tijd.



,,Ik heb nog meegemaakt dat mijn vader, hij was typograaf, op een dag thuiskwam en zei: 'Mijn vak bestaat niet meer ...' Hij werd verdrongen door de computer. Sindsdien is het met de wijze waarop mensen communiceren in razend tempo gegaan."



Wat hij zeker weet, is dat muziek altijd blijft bestaan. ,,Er was met name in de periode van de house sprake van dat muziek volledig anoniem zou worden. Maar toen kwamen weer de jongens en meisjes met hun liedjes en gitaar, keerden de singer-songwriters terug. Die zullen blijven bestaan in deze virtuele tijd."



Boeijen (Nijmegen, 1957) toert dezer dagen in Vlaanderen en Nederland met zijn vaste begeleidingsband. Bovendien verschijnt morgen Het mooiste en het beste 2, een verzamelbox van drie cd's, een dvd en een boek met teksten waarin de zanger en componist zijn nummers toelicht. Op een van de platen staan bovendien een aantal (hit)liedjes die opnieuw zijn gearrangeerd. ,,De eerste versie van Zeg me dat het niet zo is alleen met gitaarbegeleiding. Het is mooi je vroegere werk van een ander jasje te voorzien."



Tijdens de concerttournee wil hij traditiegetrouw zijn publiek zoveel mogelijk verrassen. Door zijn single Zwart wit uit 1983 als ballade te brengen zoals, zegt hij, het lied aanvankelijk ook was bedoeld. ,,Ik wil in de repertoirekeuze altijd eigenzinnig zijn, telkens andere nummers spelen. We hebben Kronenburg Park ooit a capella uitgevoerd, heel groot gebracht of juist weer heel klein. Ik zou onze huidige concertreis willen typeren als dromeriger dan voorheen."